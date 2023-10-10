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В Азербайджане вынесен приговор обвиняемому в шпионаже гражданину Ирана

В Азербайджане вынесен приговор обвиняемому в шпионаже гражданину Ирана В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Ирана Астана Бабака, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.
Происшествия
10 октября 2023 г. 13:17
В Азербайджане вынесен приговор обвиняемому в шпионаже гражданину Ирана

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Ирана Астана Бабака, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой прокурор запросил для обвиняемого в шпионаже 14 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, А.Бабак в ходе пребывания в Азербайджане изучал расположение воинских частей и других стратегических объектов страны и был задержан в одном из отелей Нахчывана при передаче информации спецслужбам Ирана.

Гражданин Ирана не признал себя виновным.

По решению суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.

После отбывания наказания он будет принудительно выдворен из страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda casusluqda ittiham olunan İran vətəndaşına hökm oxunub

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