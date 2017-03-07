В Азербайджане вынесен приговор лицу, совершившему преступление 17 лет назад

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Парвиза Гусейнова, обвиняемого в краже и грабеже.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор.

По решению суда П. Гусейнов лишен свободы сроком на 12 лет.

Напомним, что на прошлом судебном заседании государственный обвинитель в своем выступлении попросил у судьи лишить П. Гусейнова свободы сроком на 14 лет.

Отметим, что П. Гусейнов в 2000 году в Баку вместе с тремя лицами попытался убить жителя города. Они совершили разбой в его отношении и отняли у него деньги. Другие три человека задержаны. С целью избежать наказания П. Гусейнов сбежал в Российскую Федерацию. Спустя некоторое время он был арестован в России за другое преступление. Долгий период находился там в заключении. П. Гусейнов был задержан в 2015 году по возвращении в Азербайджан.