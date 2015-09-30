В Азербайджане вынесен приговор криминальному авторитету

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Джейхуна Бахышова, обвиняемого в хранении наркотиков и огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Микаиля Байрамова вынесен приговор Д.Бахышову. Он лишен свободы сроком на 4 года.

Отметим, что Д.Бахышов известен как криминальный авторитет.

Напомним, что в январе этого года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали членов преступной группировки.

В ходе расследования стало известно, что жители города Баку Джейхун Бахышов, Гаджибала Аббасов и житель города Хырдалан Этибар Бахшизаде, ранее судимые по статьям умышленное убийство, незаконный оборот наркотических средств, хулиганство и др. Уголовного кодекса, представлялись "авторитетными лицами" преступного мира и, угрожая различным бизнесменам, организовали незаконный сбор денег и их перевод в "кассу" криминального мира.

В ходе осмотра у всех трех лиц были обнаружены наркотики. Помимо этого, у Джейхуна Бахышова был обнаружен и изъят пистолет марки "Макаров", а в квартире Этибара Бахшизаде - ручная граната и два запала.

Д.Бахышов обвинялся по ст. 228.1 и 234.4.1 уголовного кодекса.