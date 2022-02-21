В Азербайджане вспыхнул пожар на территории госзаповедника

В горно-лесной зоне Гахского района вспыхнул пожар.

В горно-лесной зоне Гахского района вспыхнул пожар.

Как передает северо-западное бюро Report, пожар вспыхнул в Илисуинском заповеднике, расположенном примерно в 3 км от села Гум Гахского района.

На место происшествия были привлечены сотрудники Илисуинского заповедника и Гахского лесничества, жители сел Гум и Чинарлs, 50 человек из Гахской государственной противопожарной службы.

В тушении пожара приняли участие 100 человек, через два часа возгорание удалось локализовать.

Принимаются меры по недопущению распространения огня на большие территории.

По предварительным данным, в результате пожара на территории заповедника на площади около 3 га сгорели сухие деревья.