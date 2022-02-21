В Азербайджане вспыхнул пожар на территории госзаповедника

В горно-лесной зоне Гахского района вспыхнул пожар.
На место происшествия были привлечены сотрудники Илисуинского заповедника и Гахского лесничества, жители сел Гум и Чинарлs, 50 человек из Гахской государственной противопожарной службы.
В тушении пожара приняли участие 100 человек, через два часа возгорание удалось локализовать.
Принимаются меры по недопущению распространения огня на большие территории.
По предварительным данным, в результате пожара на территории заповедника на площади около 3 га сгорели сухие деревья.