В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями в пяти районах республики.

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями в пяти районах республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в результате вырубки 65 деревьев и кустарников в Габалинском, Геранбойском, Товузском, Ярдымлинском и Лерикском районах Баку были выявлены обоснованные подозрения в причинении значительного ущерба природе в результате незаконной вырубки деревьев и кустарников.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 УК (Незаконная рубка леса с причинением значительного и крупного ущерба) и направлены в соответствующие органы прокуратуры и внутренних дел для проведения расследования.