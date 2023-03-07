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В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями

В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями в пяти районах республики.
Происшествия
7 марта 2023 г. 15:06
В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями в пяти районах республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в результате вырубки 198 деревьев в Тертерском, Бардинском и Балакянском районах, а также Гарадагском районе Баку природе нанесен ущерб в размере более 76 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды на землю), 259.2.3 и 259.2.4 (незаконная порубка деревьев лицом с использованием своего служебного положения и с причинением ущерба в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР и направлены в соответствующие органы прокуратуры и внутренних дел для проведения расследования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ekoloji hüquqpozmalarla bağlı cinayət işi başlanılıb

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