В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями в пяти районах республики.

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями в пяти районах республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в результате вырубки 198 деревьев в Тертерском, Бардинском и Балакянском районах, а также Гарадагском районе Баку природе нанесен ущерб в размере более 76 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды на землю), 259.2.3 и 259.2.4 (незаконная порубка деревьев лицом с использованием своего служебного положения и с причинением ущерба в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР и направлены в соответствующие органы прокуратуры и внутренних дел для проведения расследования.