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В Азербайджане возбуждены уголовные дела против должностных лиц компаний

В Азербайджане возбуждены уголовные дела против должностных лиц компаний В отношении лиц, занимающихся незаконной добычей песка и гравия, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
3 февраля 2022 г. 10:08
В Азербайджане возбуждены уголовные дела против должностных лиц компаний

В отношении лиц, занимающихся незаконной добычей песка и гравия, возбуждены уголовные дела.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Управлением по производству внеуголовного преследования и районными прокурорами совместно с сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов была проверена информация о добыче с нарушением правил охраны и использования недр на песчано-гравийных месторождениях, расположенных на территории Балакенского и Габалинского районов.

Установлено, что на территории Балакенского района должностными лицами ООО "Балаканское предприятие по производству кирпича" и ООО "Редстоун" осуществлена незаконная добыча песка и гравия на сумму 1 млн 137 тыс. манатов, физическим лицом Аскером Аскеровым, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица - на сумму 774 тыс. манатов, а на территории Габалинского района - физическим лицом Низами Абдуллаевым, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица - на сумму 71 тыс. манатов.

По фактам возбуждено и направлено в Следственное управление Генпрокуратуры для расследования три уголовных дела по статьям 188.1 (нарушение права собственности на землю), 255.1 (нарушение правил охраны и использования недр) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şirkətlərin vəzifəli şəxslərinə cinayət işi açılıb

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