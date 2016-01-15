В Азербайджане возбуждено 6 уголовных дел по факту искусственного завышения цен, арестовано 7 человек

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Продолжаются мероприятия по борьбе с искусственным повышением цен, целенаправленным созданием дефицита товаров и других случаев злоупотребления в связи с изменением курса маната.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Камран Алиев.

Он отметил, что согласно плану действий, совместно утвержденному 29 декабря 2015 года Государственной службой по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре продолжает осуществлять необходимые меры по предотвращению искусственного повышения цен, целенаправленного создания дефицита товаров и других случаев злоупотребления изменением курса маната: "В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных за последние 10 дней, было возбуждено 6 уголовных дел, в отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста".

Начальник управления подчеркнул, что одним из основных обязанностей Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре является стимулирование проводимой в стране социально-экономической политики.