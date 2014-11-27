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    В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства

    Раскрыты их незаконные деяния

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре  проведено расследование незаконных деяний должностных лиц Центра занятости Хатаинского района Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основании материалов, поступивших в прокуратуру из министерства. Об этом заявили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Во время расследования выявлены факты оформления фальшивых трудовых книжек, фальсификации различных справок о заработной плате на имена отдельных лиц, неправильный расчет пособий по безработице и другие нарушения закона, в результате которых были произведены незаконные выплаты, что дает основание предполагать присвоение средств на общую сумму 137 тысяч 853 манатов. 

    В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

    Расследование по делу продолжается. 

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