В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства

Во время расследования выявлены факты оформления фальшивых трудовых книжек, фальсификации различных справок о заработной плате на имена отдельных лиц, неправильный расчет пособий по безработице и другие нарушения закона, в результате которых были произведены незаконные выплаты, что дает основание предполагать присвоение средств на общую сумму 137 тысяч 853 манатов.
В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.
Расследование по делу продолжается.
News DepartmentАвтор новости
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