В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проведено расследование незаконных деяний должностных лиц Центра занятости Хатаинского района Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основании материалов, поступивших в прокуратуру из министерства. Об этом заявили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Во время расследования выявлены факты оформления фальшивых трудовых книжек, фальсификации различных справок о заработной плате на имена отдельных лиц, неправильный расчет пособий по безработице и другие нарушения закона, в результате которых были произведены незаконные выплаты, что дает основание предполагать присвоение средств на общую сумму 137 тысяч 853 манатов.

В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Расследование по делу продолжается.