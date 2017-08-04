В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями на сельскохозяйственном предприятии

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Материалы, поступившие из министерства сельского хозяйства о нарушениях закона, выявленных в работе должностных лиц компании, специализирующейся в области сельского хозяйства, были изучены в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, было установлено, что в ООО "Билясуварское сельскохозяйственное производственное предприятие" из-за вынужденного забоя мелкого рогатого скота, его продажи в качестве товара, и выплаты заработной платы животными предприятию был нанесен ущерб в размере 19 тыс. 765 манатов, выявлен недостаток 1584 голов мелкого рогатого скота стоимостью 163 тыс. 388 манатов, а также с учета спрятаны 3217 голов мелкого рогатого скота, предварительной стоимостью 25 тыс. 655 манатов.

Ввиду оснований для подозрений в совершении незаконных действий должностными лицами предприятия, воспользовавшимися своими должностными полномочиями, по факту возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия по обеспечению полного и всестороннего рассмотрения вышеуказанных фактов, с целью определения и привлечения к ответственности круга виновных лиц, а также возмещения причиненного ущерба.