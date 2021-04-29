В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении завотделом университета

В некоторых СМИ появилась информация о том, что заведующая отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дюрдана Алиева присвоила крупную сумму денег, внесенных студентами за обучение, что вызвало недовольство уч

В некоторых СМИ появилась информация о том, что заведующая отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дюрдана Алиева присвоила крупную сумму денег, внесенных студентами за обучение, что вызвало недовольство учащихся данного учебного заведения.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании многочисленных жалоб, поступивших от студентов о противоправных действиях Дюрданы Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК.

"В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия по делу, с учетом собранных материалов будет дана правовая оценка действиям Д.Алиевой. Общественность будет проинформирована", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что Дюрдана Алиева присвоила деньги, внесенные более 100 студентами в качестве платы за обучение. Ректор БСУ Нурлана Алиева ранее подтвердила Report, что начальник отдела присвоила 140 тысяч манатов.