В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детсадом

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детскими яслями-садом.

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детскими яслями-садом.

Об этом Report сообщили в Ширванской городской прокуратуре.

Так, на основании поступившего обращения в связи с нарушениями, допущенными в детском саду №3 города Ширван, в городской прокуратуре было проведено расследование.

В результате чего были выявлены обоснованные подозрения в том, что заведующая детскими яслями-садом Эльмира Сафарова, злоупотребляя служебным положением присвоила денежные средства в размере 16 тыс. 177 манатов.

По факту в Ширванской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 ( Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба) УК АР.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

Напомним, что 179.2 статья УК АР предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.