О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детсадом

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детсадом В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детскими яслями-садом.
Происшествия
12 октября 2021 г. 10:49
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детсадом

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детскими яслями-садом.

Об этом Report сообщили в Ширванской городской прокуратуре.

Так, на основании поступившего обращения в связи с нарушениями, допущенными в детском саду №3 города Ширван, в городской прокуратуре было проведено расследование.

В результате чего были выявлены обоснованные подозрения в том, что заведующая детскими яслями-садом Эльмира Сафарова, злоупотребляя служебным положением присвоила денежные средства в размере 16 тыс. 177 манатов.

По факту в Ширванской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 ( Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба) УК АР.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

Напомним, что 179.2 статья УК АР предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bağça müdirinə cinayət işi açılıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
9 октября 2021 г. 21:47
Бакинский зоопарк открыт для посетителей
ФотоБакинский зоопарк открыт для посетителей
9 октября 2021 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi