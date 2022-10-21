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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета.
Происшествия
21 октября 2022 г. 11:46
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета.

Об этом Report сообщили в Нефтчалинской районной прокуратуре.

По фактам хищений денежных средств должностными лицами Нефтчалинского муниципалитета в районной прокуратуре проведено расследование.

В результате расследования выявлены подозрения в необоснованном списании из бюджета муниципалитета продовольственной помощи на сумму 3 236 манатов, а также в присвоении председателем муниципалитета Ровшаном Гулиевым средств на сумму 8 600 манатов.

В связи с этим в Нефтчалинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bələdiyyə sədri barəsində cinayət işi başlanılıb

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