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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении нескольких предпринимателей

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении нескольких предпринимателей В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении нескольких предпринимателей.
Происшествия
8 августа 2022 г. 16:59
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении нескольких предпринимателей

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении нескольких предпринимателей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании заявлений граждан и информации уполномоченных госструктур в Управлении внеуголовного производства было проведено расследование по фактам незаконной добычи песчано-гравийной смеси на территории Агдамского, Агджабединского и Сиязанского районов.

Выявлены факты проведения незаконной песчано-гравийной разработки физическими лицами - Эльманом Наджафовым (на месторождении “Гаргарчай” на территории Агдамского района), Алишом Ахмедовым (на месторождении “Гаргарчай” на территории Агджабединского района) и юридическим лицом ООО “Rivaes” (на месторождении “Гильгильчай” на территории Сиязанского района).

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды на земельный участок), 255.1 (нарушение правил охраны и использования земельного участка) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Материалы направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры для проведения расследования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir neçə sahibkara cinayət işi başlanılıb

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