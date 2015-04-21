​В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении иностранных граждан

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре расследовало поступившие из министерства национальной безопасности (МНБ) материалы в отношении граждан зарубежных стран, которые, не имея специального разрешения (лицензии), на съемных квартирах в городе Баку устанавливали специальное оборудование, посредством которого организовывали услуги международной связи, чем нанесли значительный ущерб государству.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, на основании подозрения в нанесении ущерба государству гражданином Украины в размере 25 571 маната, гражданами Ирана в размере 7 323 манатов, гражданином России в размере 40 692 маната, гражданами Грузии в размере 2 878 манатов в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 192.2.1 (незаконное предпринимательство) УК.