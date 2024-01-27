В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек от угарного газа

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек от отравления угарным газом.

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек от отравления угарным газом.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральная прокуратуры.

"В связи с тем, что потребители не соблюдают правила использования газа в холодную погоду и неправильно организовывают контроль за эксплуатацией подключенного к сети оборудования в январе 2024 года наблюдается рост отравления и смерти от угарного газа.

Процессуальные действия, назначенные судебно-медицинские экспертизы и дополнительные лабораторные анализы, проведенные по факту смерти в частном доме в Наримановском районе Баку, установили, что причиной смерти 25 января Али Гасанова , 2001 г.р. и его брата Сархана Гасанова, 2002 г.р. стало отравление угарным газом, поэтому в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314.3 УК АР, и проводится предварительное следствие.

Также по фактам смерти и другим случаям отравления угарным газом в соответствующих районных прокуратурах возбуждены уголовные дела и продолжаются следствия. Причины произошедшего будут тщательно и объективно расследованы в ходе следствия в соответствии с требованиями законодательства, и по результатам приняты соответствующие меры", - отмечается в заявлении.