В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту самоубийства солдата

В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 6 сентября военнослужащий N-ской воинской части Минобороны солдат Меликзаде Мамедага Закир оглу совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.

В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 6 сентября военнослужащий N-ской воинской части Минобороны солдат Меликзаде Мамедага Закир оглу совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, допрошены свидетели по делу, назначены соответствующие экспертизы и осуществлены необходимые следственные действия.

Руководство Генпрокуратуры взяло под личной контроль расследование уголовного дела. Следствие будет продолжено в следственном управлении Военной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия по делу.