О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту самоубийства солдата

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту самоубийства солдата В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 6 сентября военнослужащий N-ской воинской части Минобороны солдат Меликзаде Мамедага Закир оглу совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.
Происшествия
8 сентября 2021 г. 15:31
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту самоубийства солдата
0 : 00
0 : 00

В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 6 сентября военнослужащий N-ской воинской части Минобороны солдат Меликзаде Мамедага Закир оглу совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, допрошены свидетели по делу, назначены соответствующие экспертизы и осуществлены необходимые следственные действия.

Руководство Генпрокуратуры взяло под личной контроль расследование уголовного дела. Следствие будет продолжено в следственном управлении Военной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия по делу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əsgərin intiharı ilə bağlı cinayət işi açılıb

Самое важное

Завершен выбор специальностей в колледжи
Завершен выбор специальностей в колледжи
8 сентября 2021 г. 14:21
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
8 сентября 2021 г. 13:40
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
8 сентября 2021 г. 12:41
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
8 сентября 2021 г. 11:34
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Бывший директор школы в Абшероне совершил мошенничество на 30 тыс. манатов 
Бывший директор школы в Абшероне совершил мошенничество на 30 тыс. манатов 
8 сентября 2021 г. 10:41
Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта
Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта
8 сентября 2021 г. 10:26
Объявлен состав временного правительства Афганистана
Объявлен состав временного правительства Афганистана
7 сентября 2021 г. 18:59
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
7 сентября 2021 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi