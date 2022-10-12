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В Азербайджане возбуждено уголовное дело по фактам незаконной вырубки деревьев

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по фактам незаконной вырубки деревьев В Азербайджане возбуждено уголовное дело по фактам незаконной вырубки деревьев.
Происшествия
12 октября 2022 г. 10:45
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по фактам незаконной вырубки деревьев

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по фактам незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры на основании заявлений граждан, информации СМИ и уполномоченных государственных органов проведено расследование по фактам незаконной вырубки деревьев и присвоения лесных участков на территории Кюрдамирского, Джалилабадского, Лерикского и Гахского районов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права собственности, пользования и аренды земли), 259.1 и 259.2.4 (незаконная рубка лесных насаждений) Уголовного кодекса и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz ağackəsmə faktları ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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