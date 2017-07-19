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    В Азербайджане волки напали на военнослужащего ГПС

    Раненый размещен в один из военных госпиталей в Баку© Report.az

    Загатала. 19 июля. REPORT.AZ/ В Загатальском районе волки напали на военнослужащего Государственной пограничной службы и гражданского.

    Как передает северное бюро Report, подвергнувшийся  нападению волков житель села Ашагы Чардаглар 16-летний Мухаммед Мамедов получил тяжелое ранение в область виска, 19-летний военнослужащий пограничного отряда Загатала Бахшиши Аришад оглу Аскеров – в область спины. Раненые были доставлены в Загатальскую районную центральную больницу.

    Стало известно, что 16-летний Мухаммед Мамедов внезапно подвергся нападению волков при выпасе принадлежащего его семье стада овец в деревне Ашагы Чардаглар на границе с Грузией.

    М. Мамедов сообщил врачам, что спасся, взобравшись на близлежащее дерево. Эти же волки после напали несущего службу в Загатальском ПО Б.Аскерова, нанеся ему травму спины. Обоим пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

    Лечение М.Мамедов продолжается в инфекционном отделении Загатальской РЦБ. Б.Аскеров для обследования и продолжения лечения размещен в один из военных госпиталей в Баку.

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