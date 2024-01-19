В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство

Водитель грузового автомобиля марки "DAF" с государственным номером 44-BV-243 привлечен к ответственности за опасное вождение и автохулиганство на 90-м км дороги Алят-Астара.

В Азербайджане водителя грузового автомобиля лишили прав на один год за опасное вождение и автохулиганство.

Как передает Report, об этом сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Сообщается, что водитель грузового автомобиля марки "DAF" Э.Абдуллазаде с государственным номером 44-BV-243 совершил автохулиганство на 90-м км дороги Алят-Астара.

На основании поступившей в ГУГДП информации было начато расследование.

"В отношении водителя Э.Абдуллазаде был составлен протокол об административном правонарушении, собранные материалы были направлены для рассмотрения в Сальянский районный суд. Решением суда права Э.Абдуллазаде на вождение были ограничены сроком на 1 год, он был оштрафован на сумму 500 манатов", - сообщили в управлении.