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В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство

В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство Водитель грузового автомобиля марки "DAF" с государственным номером 44-BV-243 привлечен к ответственности за опасное вождение и автохулиганство на 90-м км дороги Алят-Астара.
Происшествия
19 января 2024 г. 19:56
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство

В Азербайджане водителя грузового автомобиля лишили прав на один год за опасное вождение и автохулиганство.

Как передает Report, об этом сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Сообщается, что водитель грузового автомобиля марки "DAF" Э.Абдуллазаде с государственным номером 44-BV-243 совершил автохулиганство на 90-м км дороги Алят-Астара.

На основании поступившей в ГУГДП информации было начато расследование.

"В отношении водителя Э.Абдуллазаде был составлен протокол об административном правонарушении, собранные материалы были направлены для рассмотрения в Сальянский районный суд. Решением суда права Э.Абдуллазаде на вождение были ограничены сроком на 1 год, он был оштрафован на сумму 500 манатов", - сообщили в управлении.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоƏlət-Astara yolunda təhlükə yaradan sürücü cərimələnib

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