​В Азербайджане водитель сбил пожилого мужчину и сбежал с места ДТП - ФОТО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Барде на улице Кероглу произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль марки "NAZ lifan" сбил переходящего дорогу жителя Агдамского района Набиева Халила Искендер оглу 1945 г.р.

Пострадавший помещен в Бардинскую районную больницу. Его состояние расценивается как тяжелое.

После аварии водитель оставил автомобиль и сбежал с места ДТП. По факту в Бардинском районном отделении полиции ведется расследование.