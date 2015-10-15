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    ​В Азербайджане водитель сбил пожилого мужчину и сбежал с места ДТП - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Барде на улице Кероглу произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, автомобиль марки "NAZ lifan" сбил переходящего дорогу жителя Агдамского района Набиева Халила Искендер оглу 1945 г.р.

    Пострадавший помещен в Бардинскую районную больницу. Его состояние расценивается как тяжелое.

    После аварии водитель оставил автомобиль и сбежал с места ДТП. По факту в Бардинском районном отделении полиции ведется расследование. 

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