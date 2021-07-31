В Азербайджане водитель бывшего председателя партии избил несовершеннолетнюю

Водитель бывшего председателя Партии социального благосостояния Азербайджана, экс-депутата Хангусейна Казымлы избил несовершеннолетнюю девушку.

Водитель бывшего председателя Партии социального благосостояния Азербайджана, экс-депутата Хангусейна Казымлы избил несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), инцидент был зафиксирован на территории столицы вечером 29 июля.

Отмечается, что водитель Мамедов Самир Гасан оглу применил насилие к несовершеннолетней девушке, подошедшей к автомобилю марки "Range Rover".

"До инцидента человек, находившийся в машине в качестве пассажира, поспорил с несовершеннолетней девушкой. После этого водитель вышел из машины и нанес ей телесные повреждения различной степени тяжести”, - говорится в информации.

По факту в 18-ом отделении полиции Наримановского РУП проводится расследование.

Отметим, что во время инцидента экс-депутат Х.Казымлы находился в машине.