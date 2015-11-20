​В Азербайджане во время пожара в частном доме погиб ребенок

Баку. 20 ноября. REPORT. AZ / В Джалилабаде во время пожара в доме заживо сгорел ребенок.

Как сообщает Report, трагедия произошла в частном доме Нуреддина Абиева в селе Алигасымлы.

За короткое время площадь пожара, начавшегося в одной из комнат состоящего из двух комнат и кухни дома общей площадью 108 кв. м, возросла.

В результате пожара заживо сгорел спящий в комнате полуторагодовалый Хазар Абиев.

Прибывшим на место происшествия пожарникам удалось пресечь распространение огня на остальную часть дома. Однако 20 кв. м жилья полностью сгорели вместе с находящимися там предметами.

По факту ведется расследование.