 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане во время пожара в частном доме погиб ребенок

    По факту ведется расследование

    Баку. 20 ноября. REPORT. AZ / В Джалилабаде во время пожара в доме заживо сгорел ребенок.

    Как сообщает Report, трагедия произошла в частном доме Нуреддина Абиева в селе Алигасымлы.

    За короткое время площадь пожара, начавшегося в одной из комнат состоящего из двух комнат и кухни дома общей площадью 108 кв. м, возросла.

    В результате пожара заживо сгорел спящий в комнате полуторагодовалый Хазар Абиев.

    Прибывшим на место происшествия пожарникам удалось пресечь распространение огня на остальную часть дома. Однако 20 кв. м жилья полностью сгорели вместе с находящимися там предметами.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi