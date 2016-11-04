В Азербайджане во время ловли рыбы с помощью электрического тока мужчина попал под напряжение

Астара. 4 ноября. REPORT.AZ/ Житель Астары попал под напряжение.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Шиякяран.

В Лянкяранскую центральную районную больницу был доставлен 49-летний житель села Рахим Балададаш оглу Иманов.

Как сообщили в больнице, после обследования врачи поставили ему диагноз ожог 2-3 степени: "Состояние пострадавшего тяжелое, его готовят к отправке в Баку".

По словам родственников Р.Иманова, мужчину ударило током по неосторожности: "У семьи пострадавшего есть водоем для разведения рыбы. Во время ловли рыбы с помощью электрического тока мужчина попал под напряжение".

Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.