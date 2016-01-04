 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане во дворе средней школы совершен суицид

    Повесился отец двоих детей

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе Азербайджана произошел суицид. Как сообщает Report, житель села Гарасулейманлы Натиг Мятляб оглу Абдуллаев 1987 г.р. повесился в котельной сельской школы.

    Причины суицида, совершенного отцом двоих детей Н.Абдуллаевым, станут известны после расследования Горанбойской районной прокуратуры.

    После обследования в Горанбойском районном отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии тело передано по назначению. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi