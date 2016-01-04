​В Азербайджане во дворе средней школы совершен суицид

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе Азербайджана произошел суицид. Как сообщает Report, житель села Гарасулейманлы Натиг Мятляб оглу Абдуллаев 1987 г.р. повесился в котельной сельской школы.

Причины суицида, совершенного отцом двоих детей Н.Абдуллаевым, станут известны после расследования Горанбойской районной прокуратуры.

После обследования в Горанбойском районном отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии тело передано по назначению.