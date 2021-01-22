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В Азербайджане вносятся новшества в связи со шторками на окнах автомобилей

В Азербайджане вносятся новшества в связи со шторками на окнах автомобилей В связи с этим подготовлен проект поправок в закон "О дорожном движении"
Происшествия
22 января 2021 г. 11:44
В Азербайджане вносятся новшества в связи со шторками на окнах автомобилей
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Правила установки покрытий (шторки, пленка, жалюзи) на окна транспортных средств с условием неограничения охвата видимости водителей могут быть определены Кабмином Азербайджанской Республики.

Как передает Report, в связи с этим подготовлен проект поправок в закон "О дорожном движении".

Согласно изменению, правила установки покрытий (шторки, пленка, жалюзи) на окна транспортных средств с условием неограничения охвата видимости водителей определяются органом (структурой), установленным соответствующим исполнительным органом.

Проект в скором времени будет обсужден в Милли Меджлисе.

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