В Азербайджане владелец хозяйства избил чобана - ФОТО - ВИДЕО

В городе Сумгайыт владелец хозяйства избил чобана.

Как передаёт сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошёл в одном из частных хозяйств на территории посёлка Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Владелец хозяйства по имени Вели и его сын избили работавшего в посёлке чобаном выходца из села Биджо Агсуинского района 1971 года рождения Гаджимамедова Сейрана Алибаба оглу. По словам пострадавшего, между ним и владельцем хозяйства утром возник спор, который в результате перешёл в драку. Во время драки С.Гаджимамедов повредил лицо и другие части тела. Он был доставлен в больницу в раненом состоянии проживавшими неподалёку лицами.

По факту ведётся расследование.