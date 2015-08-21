 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане велосипедист погиб в ДТП

    По данному факту проводится расследование в Масаллинском районном отделении полиции

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана. 

    Согласно информации, в поселке Аркиван Масаллинского района житель района Руфат Мамедов на автомобиле марки "ВАЗ-2107" сбил велосипедиста Хаята Мамедова. В результате Х.Мамедов был госпитализирован в больницу, где позднее скончался. 

    По данному факту проводится расследование в Масаллинском районном отделении полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi