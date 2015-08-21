В Азербайджане велосипедист погиб в ДТП

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в поселке Аркиван Масаллинского района житель района Руфат Мамедов на автомобиле марки "ВАЗ-2107" сбил велосипедиста Хаята Мамедова. В результате Х.Мамедов был госпитализирован в больницу, где позднее скончался.

По данному факту проводится расследование в Масаллинском районном отделении полиции.