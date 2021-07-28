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В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 2 476 человек

В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 2 476 человек За минувший день в Азербайджане 2 476 человек не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия паспортов COVID-19.
Происшествия
28 июля 2021 г. 10:01
В Азербайджане вчера на свадьбы не пустили 2 476 человек

За минувший день в Азербайджане 2 476 человек не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия паспортов COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отметим, что 27 июля представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики осуществили мониторинг 295 свадебных торжеств в Баку и на территории республики. Мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 211 дворцах торжеств, 84 частных домах.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün 2476  nəfər toylara buraxılmayıb

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