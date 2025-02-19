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В Азербайджане в январе выявлено 225 наркоманов

В Азербайджане в январе выявлено 225 наркоманов 15:15
Происшествия
19 февраля 2025 г. 15:48
В Азербайджане в январе выявлено 225 наркоманов

В Азербайджане в ходе медицинских обследований, проведенных в январе 2025 года, выявлено 225 человек, употребляющих наркотики.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Согласно данным, МВД направило в Республиканский наркологический центр 7 859 человек для выявления всех видов опьянения. Из них 431 прошли тестирование на наркотики, у 225 из них подтвержден факт употребления. В связи с этим были предприняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке İşçi Qrup: Ötən ay tibbi müayinədə 225 nəfərin narkotik istifadəçisi olduğu məlum olub

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