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В Азербайджане в текущем году в ДТП погибли 183 человека

В Азербайджане в текущем году в ДТП погибли 183 человека За три месяца 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 403 ДТП, в результате которых погибли 183 и получили ранения 373 человека.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 10:31
В Азербайджане в текущем году в ДТП погибли 183 человека

За три месяца 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 403 ДТП, в результате которых погибли 183 и получили ранения 373 человека.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество инцидентов сократилось на 27 фактов (+7,2%), погибших – 58 человек (+46,4%), пострадавших – 3 (+0,8%).

Проведенные анализы показывают, что 392 (97,3%) ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями (пешеходами – 9 / 2,2%). Среди этих нарушений 40,3%, т.е. 158 были связаны с превышением скорости, 33,4% или 131 – выездом на встречную полосу или обгоном.

В классификации ДТП вновь преобладают наезды на пешехода (187 – 46,4%, 81 погиб, 121 ранены) и столкновения (129 – 32,0%, 64 погибли, 150 ранены).

Среди 183 погибших (44 женщин, 9 человек в возрасте до 16 лет) были 50 пешеходов, 46 водителя, 53 пассажира.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda yol qəzalarında 183 nəfər həlak olub

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