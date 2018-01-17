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    В Азербайджане в связи с коррупцией разыскиваются 44 человека, 34 из них скрываются за рубежом

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В отношении 44 человек возбуждено уголовное дело, они находятся в розыске".

    Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев заявил на пресс-конференции с участием представителей средств массовой информации и неправительственных организаций, говоря о проделанной в 2017 году работе в области борьбы с коррупцией.

    К.Алиев отметил, что 34 из находятся за рубежом, 10 человек в пределах страны.

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