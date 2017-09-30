В Азербайджане в суды направлено 180 уголовных дел, связанных с коррупцией

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Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ За последний год в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было завершено следствие 180 дел в отношении 232 лиц, они для рассмотрения были направлены в суды.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Закир Гаралов заявил в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

Генеральный прокурор отметил, что эти уголовные дела в основном связаны с фактами присвоения и растраты, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, халатности, с фактами незаконной подготовки и использования, подделки предоставляющих права официальных документов, и другими фактами: "Для предотвращения случаев, создающих условия для совершения преступлений по делам, следствие по которым завершилось, руководителям соответствующих предприятий и организаций было выдано 30 представлений, согласно которым ряд сотрудников были наказаны в дисциплинарном порядке, было обеспечено принятие необходимых мер для устранения выявленных правонарушений".

По словам З.Гаралова, за прошедший год было рассмотрено 6571 обращений граждан, в результате мер, осуществленных совместно с соответствующими государственными структурами, было обеспечено положительное решение большинства обращений, поступивших на "горячую линию" со стороны граждан, по 7 обращениям по различным статьям Уголовного кодекса возбуждены уголовные дела, а также по другим обращениям приняты предусмотренные законом соответствующие меры.