В Азербайджане в суде допрошен племянник известного бизнесмена

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Араза Эйвазова, 1984 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова показания дал потерпевший Эльданиз Ахундов.

Он потребовал компенсации нанесенного ему ущерба: "Араз привозил товары из-за границы. Для создания общего дела с Аразом я отдал ему 2 млн. 700 тысяч долларов. Я требую от суда обеспечить выплату эту денег".

Очередное заседание суда назначено на 7 октября.

Э.Ахундов является племянником руководителя компании Şərur-İnşaat Исфандияра Ахундова.

Отметим, что произошедшее имело место в 2012 году. По делу проведено предварительное расследование.

Э.Эйвазов обвиняется по статье 178.3.2 уголовного кодекса (мошенничество, с нанесением ущерба в крупном размере).