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    В Азербайджане в суде допрошен племянник известного бизнесмена

    Эльданиз Ахундов заявил, что ему нанесен ущерб в 2,7 млн. долларов

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Араза Эйвазова, 1984 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова показания дал потерпевший Эльданиз Ахундов.

    Он потребовал компенсации нанесенного ему ущерба: "Араз привозил товары из-за границы. Для создания общего дела с Аразом я отдал ему 2 млн. 700 тысяч долларов. Я требую от суда обеспечить выплату эту денег". 

    Очередное заседание суда назначено на 7 октября.

    Э.Ахундов является племянником руководителя компании Şərur-İnşaat Исфандияра Ахундова.

    Отметим, что произошедшее имело место в 2012 году. По делу проведено предварительное расследование.

    Э.Эйвазов обвиняется по статье 178.3.2 уголовного кодекса (мошенничество, с нанесением ущерба в крупном размере).  

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