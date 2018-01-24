В Азербайджане в прошлом году в дорожных авариях погибли 750 человек

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Несмотря на рост с каждым годом числа транспортных средств, за последние 5 лет количество дорожно-транспортных происшествий сократилось".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления Государственной дорожной полиции генерал-майор Рамиз Зейналов на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности 2017 года и предстоящим задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.

Он отметил, что в минувшем году в 1833 ДТП на территории республики погибли 750 человек, 1719 человек получили увечья, что в сравнении с 2016 годом означает сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 8,6 %, погибших - на 1,2 %, раненых - на 14,2 %.