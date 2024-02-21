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В Азербайджане в прошлом году по вине водителей автобусов произошло 42 ДТП

В Азербайджане в прошлом году по вине водителей автобусов произошло 42 ДТП За прошедший год по вине водителей автобусов и микроавтобусов произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 24 человека погибли, 37 получили ранения.
Происшествия
21 февраля 2024 г. 11:43
В Азербайджане в прошлом году по вине водителей автобусов произошло 42 ДТП

За прошедший год по вине водителей автобусов и микроавтобусов произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 24 человека погибли, 37 получили ранения.

Как сообщает Report, информацию распространило Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что непосредственное участие водителей в 2 560 дорожно-транспортных происшествиях свидетельствует о неудовлетворительной ситуации в данной сфере.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, все еще встречаются водители, перевозящие пассажиров на неисправных автобусах и микроавтобусах, управляющие транспортным средством под воздействием алкогольных напитков или наркотиков, что в конечном итоге приводит к трагедиям. Доводим до сведения занимающихся пассажироперевозками юридических и физических лиц, что при выявлении подобных случаев в отношении виновных будут применяться меры дисциплинарного взыскания", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il avtobus qəzalarında 24 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb

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