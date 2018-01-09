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    В Азербайджане в отношении владельца молочного комбината возбуждено уголовное дело -

    Он обвиняется в мошенничестве на полмиллиона долларов

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане известный предприниматель обвиняется в мошенничестве на полмиллиона долларов.

    Как сообщает Report, житель Баку Насими Дадашов 1965 г.р. обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в 2015 году житель Агджабединского района Мюльхазиль Балакишиев воспользовавшись его доверием взял у него денег на сумму 500 тысяч долларов США.

    По факту по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

    Отметим, что М.Балакишиев является предпринимателем. Он - учредитель комбината молочных продуктов Atena и владелец предприятия по переработке шерсти Fərhad-91. 

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    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в ООО Atena, Мюльхазиль Балакишиев не связан с этой компанией: "Он является владельцем молочной компании Ketchi".

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