​В Азербайджане в отношении руководителя туристической компании возбуждено уголовное дело

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Рассмотрена жалоба, поступившая в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре по поводу незаконных действий директора ООО "Golden Travel" Фариза Ахмедова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследований выяснилось, что директор ООО "Golden Travel" Фариз Ахмедов, получивший по контракту право на продажу авиабилетов и сотрудничество в качестве субагента ООО "Delta Group", в 2012-1014 годах присвоил 91 тысяч манатов чужого имущества, приобретенного от продажи авиабилетов.

В отношении подозреваемого в данном преступлении Ф.Ахмедова возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или расточительство) УК.

Следствие по делу продолжается.