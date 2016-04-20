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    В Азербайджане в отношении президента клуба совершено мошенничество на сумму 39 тыс. манатов

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В городе Баку зарегистрирован случай мошенничества. 

    Как сообщает Report, житель Баку 55-летний Мисир Абилов обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в 2013 году человек по имени Имран, злоупотребив его доверием, взял у него 39 тыс. манатов и не вернул.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2. (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК, расследования по делу продолжаются. 

    Отметим, что истец Мисир Абилов является президентом клуба "Бакылы", выступающего в 1-м дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу.

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