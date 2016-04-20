В Азербайджане в отношении президента клуба совершено мошенничество на сумму 39 тыс. манатов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В городе Баку зарегистрирован случай мошенничества.

Как сообщает Report, житель Баку 55-летний Мисир Абилов обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в 2013 году человек по имени Имран, злоупотребив его доверием, взял у него 39 тыс. манатов и не вернул.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2. (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК, расследования по делу продолжаются.

Отметим, что истец Мисир Абилов является президентом клуба "Бакылы", выступающего в 1-м дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу.