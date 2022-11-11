В Азербайджане в отношении двух человек совершено мошенничество на один миллион манатов

В Азербайджане в отношении двух человек совершено мошенничество на один миллион манатов

В Азербайджане в отношении двух человек было совершено мошенничество на сумму около миллиона манатов.

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В Азербайджане в отношении двух человек совершено мошенничество на сумму около миллиона манатов. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. В Главное следственное управление МВД поступило заявление о том, что в мае-сентябре текущего года житель Джалилабадского района под предлогом ввоза картофеля из-за границы получил от другого жителя района 265 тыс. манатов и от жителя Гедабекского района - 647 тыс. манатов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 178 (мошенничество) УК АР. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества задержан Джейхун Зейналов. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook