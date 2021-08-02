В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела

Осуществлены серьезные меры по предотвращению уклонения от исполнения судебных решений.

Осуществлены серьезные меры по предотвращению уклонения от исполнения судебных решений.

Как сообщает Report, об этом в своем докладе сообщил начальник Главного управления исполнения Министерства юстиции Ильгар Джафаров.

По его словам, в 2021 году к административной ответственности привлечено 2800 человек, допустивших подобные случаи, в отношении 244 должников возбуждено уголовное дело. 1562 должника, уклоняющихся от исполнения, были временно ограничены в праве выезда из страны, а с исполнивших решение суда 1245 человек сняты ранее наложенные ограничения.