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В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела

В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела Осуществлены серьезные меры по предотвращению уклонения от исполнения судебных решений.
Происшествия
2 августа 2021 г. 20:05
В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела

Осуществлены серьезные меры по предотвращению уклонения от исполнения судебных решений.

Как сообщает Report, об этом в своем докладе сообщил начальник Главного управления исполнения Министерства юстиции Ильгар Джафаров.

По его словам, в 2021 году к административной ответственности привлечено 2800 человек, допустивших подобные случаи, в отношении 244 должников возбуждено уголовное дело. 1562 должника, уклоняющихся от исполнения, были временно ограничены в праве выезда из страны, а с исполнивших решение суда 1245 человек сняты ранее наложенные ограничения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 244 borclu barəsində cinayət işi açılıb, 1245 nəfərin üzərindən məhdudiyyətlər götürülüb

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