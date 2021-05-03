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В Азербайджане в общественных местах задержали больных коронавирусом

В Азербайджане в общественных местах задержали больных коронавирусом В настоящее время продолжаются следственные действия
Происшествия
3 мая 2021 г. 10:10
В Азербайджане в общественных местах задержали больных коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана выявили и задержали в субботу и воскресенье в общественных местах на территории республики троих граждан, больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, доставили их домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса в отношении 2 человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə və bazar günlərində 3 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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