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В Азербайджане в июле задержаны 35 наркоторговцев

В Азербайджане в июле задержаны 35 наркоторговцев В июле в столице и регионах Азербайджана сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД проведено 34 операции.
Происшествия
3 августа 2024 г. 11:23
В Азербайджане в июле задержаны 35 наркоторговцев

В июле в столице и регионах Азербайджана сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД проведено 34 операции.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в результате оперативных мероприятий задержаны 35 человек.

По информации, сотрудниками полиции изъято 120 кг обогащенной марихуаны, героина, метамфетамина, 4 тыс. таблеток метадона и прегабалина.

По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

В рамках оперативных мероприятий этого года уничтожено 6 340 кустов дикой конопли весом 4 275 кг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir ay ərzində 35 narkotacir tutulub, 120 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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