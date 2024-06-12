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В Азербайджане в этом году зарегистрировано 4 856 преступлений, связанных с наркотиками

В Азербайджане в этом году зарегистрировано 4 856 преступлений, связанных с наркотиками В январе-мае текущего года в Азербайджане в результате проведенных правоохранительными органами комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 4 856 фактов п
Происшествия
12 июня 2024 г. 16:07
В Азербайджане в этом году зарегистрировано 4 856 преступлений, связанных с наркотиками

В январе-мае текущего года в Азербайджане в результате проведенных правоохранительными органами комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 4 856 фактов преступлений.

Об этом Report сообщили в постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

1391 фактов были связаны с незаконной продажей наркотических средств, 3 408 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 54 - с незаконной культивацией растений, содержащих наркотические средства, 3 - с другими преступлениями из этой категории.

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Версия на азербайджанском языке Son 5 ayda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 4856 cinayət faktı aşkarlanıb

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