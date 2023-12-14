В Азербайджане в этом году зафиксировано более 4500 землетрясений

С начала года в Азербайджане зафиксировано более 4500 землетрясений.

С начала года в Азербайджане зафиксировано более 4500 землетрясений.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Гурбан Йетирмишли в ходе выступления на совместном заседании отделения наук о земле Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и РЦСС.

По словам Гурбана Йетирмишли, с начала года при помощи 84 сейсмических станций в Азербайджане и прилегающих к нему территориях было зафиксировано 9702 землетрясения, в том числе на территории Азербайджана - 4548.

В Азербайджане произошло 83 землетрясения магнитудой 3 и выше. В Азербайджане и прилегающих к нему территориях произошло 37 ощутимых землетрясений. Самое сильное землетрясение, произошедшее в этом году на территории Азербайджана, было зафиксировано в Каспийском море (землетрясения магнитудой 5,6 в Каспийском море 4 июля 2023 года и 7 декабря 2023 года).