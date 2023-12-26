О нас

В Азербайджане в этом году в ДТП погиб 21 ребенок

В Азербайджане в этом году в ДТП погиб 21 ребенок За 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погиб 21 ребенок в возрасте до 7 лет, 40 детей получили ранения.
Происшествия
26 декабря 2023 г. 10:52
В Азербайджане в этом году в ДТП погиб 21 ребенок

За 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях в Азербайджане погиб 21 ребенок в возрасте до 7 лет, 40 детей получили ранения.

Об этом Report сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связи с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник-лейтенант Ровшан Тагиев.

По его словам, гибель детей и подростков в ДТП вызывает серьезную обеспокоенность: "Призываем всех участников дорожного движения, особенно водителей, быть внимательными на дорогах, а родителей просим не оставлять детей без присмотра".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il yol qəzalarında 21 uşaq ölüb, 40-ı xəsarət alıb

Самое читаемое

США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi