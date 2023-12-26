В Азербайджане в этом году в ДТП погиб 21 ребенок

За 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погиб 21 ребенок в возрасте до 7 лет, 40 детей получили ранения.

За 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях в Азербайджане погиб 21 ребенок в возрасте до 7 лет, 40 детей получили ранения.

Об этом Report сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связи с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник-лейтенант Ровшан Тагиев.

По его словам, гибель детей и подростков в ДТП вызывает серьезную обеспокоенность: "Призываем всех участников дорожного движения, особенно водителей, быть внимательными на дорогах, а родителей просим не оставлять детей без присмотра".