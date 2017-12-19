В Азербайджане в этом году в автомобильных авариях погибли 57 детей

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Баку. 19 декабря.REPORT.AZ/ "В течение 11 месяцев этого года в Азербайджане было зарегистрировано 1678 дорожно-транспортных происшествий, 687 человек погибли, 1583 ранены".

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года за 11 месяцев этого года количество происшествий уменьшилось на 170 случаев, число погибших на 8 человек, раненых - на 304 человека: "47,3% событий, то есть 795 случаев - это аварии с наездом на пешеходов. В результате погибли 283 пешехода, 591 человек получил ранения".

К.Алиев отметил, что из зарегистрированных в стране в течение 11 месяцев ДТП 603 произошли по причине превышения скорости: "В результате 305 человек погибли, 74 ранены".

Начальник отдела отметил, что за минувший период этого года в результате произошедших ДТП погибли 57 детей и подростков в возрасте до 16 лет, 183 человека получили ранения. Кроме того, за 11 месяцев в результате 501 факта столкновений погибли 203 человека, 673 ранены".

К.Алиев отметил, что за аналогичный период в Баку произошло 577 аварий: "В результате 185 человек погибли, 497 ранены".