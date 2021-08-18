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В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ

В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ "За текущий год сотрудниками Министерства внутренних дел к уголовной ответственности привлечен 3 101 человек. Из них 1 772 - лица, занимавшиеся продажей наркотических средств и психотропных веществ".
Происшествия
18 августа 2021 г. 17:14
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
Наджаф Айдыноглу

"За текущий год сотрудниками Министерства внутренних дел к уголовной ответственности привлечен 3 101 человек. Из них 1 772 - лица, занимавшиеся продажей наркотических средств и психотропных веществ".

Об этом в интервью Report заявил начальник следственной группы Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Наджаф Айдыноглу.

По его словам, в общей сложности у этих лиц было изъято 2 тонны 297 кг наркотических средств и 207 кг психотропных веществ.

Представитель МВД отметил, что сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических средств и 123 кг метамфетамина.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 207 kq psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

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