В Азербайджане в ДТП погибла женщина

Сиязань. 24 октября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на 110-112 км автотрассы Баку-Губа.

Согласно информации, в аварию попал автомобиль марки Daewoo-Nexia с государственным номерным знаком 10-KM-964. В результате ДТП скончалась одна из пассажирок авто Агаева Севиль Ага гызы (1965 г.р.), другая пассажирка - Агаева Фатима Эльхан гызы (1999 г.р.) получила легкие телесные повреждения.

Личность водителя не установлена, так как он покинул место происшествия.

В Сиязанском районном отделении полиции по факту ДТП проводится расследование.