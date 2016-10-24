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    В Азербайджане в ДТП погибла женщина

    По факту проводится расследование

    Сиязань. 24 октября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на 110-112 км автотрассы Баку-Губа. 

    Согласно информации, в аварию попал автомобиль марки Daewoo-Nexia с государственным номерным знаком 10-KM-964. В результате ДТП скончалась одна из пассажирок авто Агаева Севиль Ага гызы (1965 г.р.), другая пассажирка - Агаева Фатима Эльхан гызы (1999 г.р.) получила легкие телесные повреждения. 

    Личность водителя не установлена, так как он покинул место происшествия. 

    В Сиязанском районном отделении полиции по факту ДТП проводится расследование.

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